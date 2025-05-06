Trabzonspor'un yeni sırt sponsoru belli oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Maare Group Reklam ve Mühendislik Ticaret Limited Şirketi arasında, 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, ONVO markası ile profesyonel takımımızın forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Maare Group, forma sırt reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize 1 milyon 250 bin avro+KDV garanti bedel ve 225 bin avro+KDV başarı bonusu ödemesi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.