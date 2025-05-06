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Trabzonspor'un yeni sırt sponsoru belli oldu

Trabzonspor'un yeni sırt sponsoru belli oldu

18:516/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
AA
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Bordo-mavili kulüp, 1.25 milyon euro + bonus: 225 bin euro gelir elde edecek.
Bordo-mavili kulüp, 1.25 milyon euro + bonus: 225 bin euro gelir elde edecek.

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının forma sırt sponsorluğu için ONVO ile bir sezonluğuna anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının forma sırt sponsorluğu için ONVO ile bir sezonluğuna anlaşma sağlandığını açıkladı.


Kamuyu Aydınlatma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Maare Group Reklam ve Mühendislik Ticaret Limited Şirketi arasında, 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, ONVO markası ile profesyonel takımımızın forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Maare Group, forma sırt reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize 1 milyon 250 bin avro+KDV garanti bedel ve 225 bin avro+KDV başarı bonusu ödemesi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.






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