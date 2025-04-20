Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.