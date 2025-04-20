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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

14:3020/04/2025, Pazar
AA
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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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