Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor karşısında kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi moral bulmak istiyor. Antalya Stadı’nda saat 21.45’de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak.

Hedef 3'te 3

Süper Lig’in ilk 2 haftasında İstanbulspor’u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor’u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Ajax ile transfer görüşmeleri yapan Ahmetcan Kaplan kadroda yer almayacak.

Trabzonspor ile Antalyaspor, 53. randevuda

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.

Antalya’da Trabzonspor önde

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İki takım arasında Antalya’da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon’da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.

Trabzonspor taraftarı, Kopenhag'da https://t.co/bgUF79BDeL — SPOR (@yenisafakspor) August 16, 2022