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Spor

Trabzonspor'da iki kadro dışı

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un A Takım'dan ayrı idman yapmalarına karar verildi.

11:07 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 11:20 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor takımı
Trabzonspor takımı

Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da Abdoulkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır" denildi.


Abdülkadir Ömür & Umut Bozok

Avcı sinyali vermişti

Teknik direktör Abdullah Avcı, dün oynanan Türkiye Kupası maçında iki futbolcuyla ilgili çarpıcı bir açıklamda bulunmuştu.


Deneyimli teknik adam, "Sebebini şu an itibarıyla tam bilmediğim durumla ilgili Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok bizimle beraber değiller. Onunla ilgili düşüncülerimizi yakında paylaşırız" demişti.








#Trabzonspor
#Abdülkadir Ömür
#Umut Bozok
3 saat önce
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