Trabzonspor'da iki kadro dışı

Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da Abdoulkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır" denildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, dün oynanan Türkiye Kupası maçında iki futbolcuyla ilgili çarpıcı bir açıklamda bulunmuştu.
Deneyimli teknik adam, "Sebebini şu an itibarıyla tam bilmediğim durumla ilgili Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok bizimle beraber değiller. Onunla ilgili düşüncülerimizi yakında paylaşırız" demişti.