Trabzonspor'da ilklerin maçı

Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK karşısında geçen hafta hükmen kazanan Trabzonspor, bugün sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Bu maç, bordo-mavililer için birçok ilki bünyesinde barındıracak.





25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki 48. dönem yönetim kurulu bugün ilk resmi maçına çıkacak.





Trabzonspor'da yeni yönetim kurulu mazbatasını aldı pic.twitter.com/QJDbs6gu7m — SPOR (@yenisafakspor) March 27, 2023

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak, bordo-mavili takımın başına geçti. Sezon sonuna kadar genç teknik adam ile yola devam etme kararı alan Karadeniz ekibinde Ak, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçına antrenör olarak sahaya çıkmıştı. Orhan Ak, Kayserispor karşısında ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıkacak.





Bordo-mavililerde tedavileri süren Serkan Asan, Dorukhan, Trezeguet ve Naci'nin yanı sıra Brezilya'nın Bahia ekibine transferi resmiyet kazanması beklenen Vitor Hugo da bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.





Abdülkadir'e ekstra görev





Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, bugün Kayserispor ile sahalarında yapacakları karşılaşmada Abdülkadir Ömür'e ekstra bir görev verdi. Deneyimli oyuncu, orta alanda pas bağlantılarının kilit ismi olmanın yanı sıra hücum bölgesinde de yer alacak. Sahada zaman zaman çift santrafor olarak görev yaparak ileri uca çıkacak ve Gomez'in partneri olarak gol arayacak.











