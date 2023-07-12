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Spor

Trabzonspor'da neşeli idman

Bordo-mavili takım, sabah yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik ekibin, idman sonunda futbolculara yaptığı şaka ise keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

14:32 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın idmanda oldukça keyifli olduğu görüldü.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın idmanda oldukça keyifli olduğu görüldü.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.


Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana sol dizinde ağrısı olan Dorukhan Toköz ile sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Denswil, katılmadı.


Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda hücum organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.


Şınav cezası

Teknik direktör Bjelica, hücum organizasyonları çalışmasında istediklerini yerine getiremeyen oyunculara şınav cezası verdi.


Bjelica, cezanın ardından "Yaptığınız küçük hatalar, konsantrasyon bozukluğuna sebep oldu. Konsantre olun, odaklanın. Birbirinizle iyi iletişim kurun" dedi.




İdman sonunda güldüren anlar

Antrenman sonunda teknik direktör Bjelica ve yardımcıları, futbolculara şaka yaptı.


Yorucu antrenman sonrasında teknik direktör Bjelica, oyunculara "herkes gözlerini kapayarak sırt üstü yatıp dinlensin" dedi. Oyuncular saha içerisinde yere yattıktan sonra teknik ekip sessizce sahadan uzaklaştı. Futbolcular bir süre öyle kaldıktan sonra ilk olarak durumu fark eden Visca, ayağa kalktı. Diğer oyuncular da Visca'ya ayak uydurarak idmanı tamamladı.


Daha sonra teknik ekip ve oyuncular, gülerek sahadan ayrıldı.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Slovenya
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