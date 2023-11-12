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Spor

Trabzonspor'da Onuachu rüzgarı

Bordo-mavililerin 2.01 metre boyundaki santrforu Paul Onuachu, ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı.

09:39 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 09:43 - 12/11/2023 Pazar
AA
Onuachu, Konyaspor'a attığı golü takla atarak kutladı.

Onuachu, Konyaspor'a attığı golü takla atarak kutladı.

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'u yeni golcüsü Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor'a santrfor değişikliği fayda sağladı. Bordo-mavili kulübün geçen sezon başında İspanya'nın Cadiz ekibine kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, ligde forma giydiği 26 maçta 5 gol kaydetti. Karadeniz ekibi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Paul Onuachu ile transferin son günlerinde kiralık olarak anlaşma imzaladı.




Derbileri boş geçmedi

Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, Gomez'in sezon boyunca gösterdiği performansı 12. hafta sonunda geride bıraktı. Nijeryalı santrfor, ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak Trabzonspor'un en golcü oyuncusu olmayı başardı. Bordo-mavili takım, Onuachu'nun gol attığı maçlarda sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, İstanbul'da da Fenerbahçe'yi 3-2'lik sonuçla mağlup etmeyi başardı. Karadeniz ekibi, Hatayspor deplasmanında ise 3-2'lik skorla mağlubiyet yaşadı.


Ligde 22 puanı bulunan Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda bu puanların yarısından fazlasını elde etti.




Sörloth ve Cornelius'tan iyi

Trabzonspor'un 2.01 metre boyundaki golcüsü Paul Onuachu, daha önce bordo-mavili takımda iz bırakan uzun boylu golcüler Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius'tan da daha iyi bir 8 maçlık performans gösterdi. Sörloth 34 lig maçında 24 kez ağları sarsarak gol kralı olurken, ligde forma giydiği ilk 8 karşılaşmada 5 gole ulaşmıştı. 37 lig karşılaşmasında 15 kez rakip fileleri havalandıran Cornelius ise ilk 8 lig maçında 3 gol kaydetmişti.





#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Süper Lig
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