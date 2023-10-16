Trabzonspor'da Pepe sevinci

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan oyuncular teknik ısınma ve ayak tenisi çalışması yaptı.