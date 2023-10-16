Trabzonspor'da Pepe sevinci

Bordo-mavili kulüp, Pepe'nin idmandan görüntülerini paylaştı.
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan oyuncular teknik ısınma ve ayak tenisi çalışması yaptı.
Takıma yeni sezonda katılan ve sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalar yapan Nicolas Pepe de bugün itibarıyla topla çalışmalara başladı. Takıma katıldığı günden bu yana resmi müsabakaya çıkmayan Pepe’nin Alanyaspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.