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Spor

Trabzonspor'da Pepe sevinci

Trabzonspor, Süper Lig’in 9'uncu haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Nicolas Pepe de bugün sahada topla çalışma yaptı.

16:38 . 16/10/2023 Pazartesi
DHA
Bordo-mavili kulüp, Pepe'nin idmandan görüntülerini paylaştı.

Bordo-mavili kulüp, Pepe'nin idmandan görüntülerini paylaştı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan oyuncular teknik ısınma ve ayak tenisi çalışması yaptı.


Pepe hazırlanıyor

Takıma yeni sezonda katılan ve sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalar yapan Nicolas Pepe de bugün itibarıyla topla çalışmalara başladı. Takıma katıldığı günden bu yana resmi müsabakaya çıkmayan Pepe’nin Alanyaspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.


Karadeniz ekibi, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.





#Trabzonspor
#Pepe
#Süper Lig
37 dakika önce
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