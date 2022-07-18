Trabzonspor'da stoper haftası

Geçen sezonki başarısını devam ettirmek isteyen ve kadrosunu takviye etme yönündeki çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da stoper takviyesi gündemin ilk sırasında. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampını tamamlayan ve çarşamba günü Avusturya kampına başlayacak olan bordo-mavili takımda hedef stoperi kamp bitmeden kadroya katabilmek. Önceki gün Slovacka ile oynanan hazırlık maçı sonrası basına açıklamada bulunan teknik direktör Abdullah Avcı da, sağ stoper için çalışmaların sürdüğünü belirterek konunun önceliğini ortaya koymuştu.

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Trabzonspor’da öne çıkan isimlerin başında Hertha Berlin’den Dedryck Boyata geliyor. Alman ekibiyle 2.5 milyon Euro bonservise el sıkışılırken, Hertha Berlin’in tamamını peşin istemesi, bordo-mavililerin ise 4 eşit taksit halinde ödemeyi teklif etmesi sürecin tıkanmasına neden oldu.

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Hertha Berlin’in kampında bulunan Belçikalı stoper, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Listede Jason Denayer’in yanı sıra Riechedly Bazor de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Trabzonspor yönetimi, en kısa süre içerisinde stoper transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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