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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalesinde güven veriyor

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalesinde güven veriyor

11:3118/03/2025, Salı
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Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı
Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi.


Maç başına 1,19 gol yedi

Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı. Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü.


Gol yemediği 11 karşılaşma

Trabzonspor, ligde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, sahasında RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.


11 maçta 25 puan aldı

Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı. Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.


#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Süper Lig

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