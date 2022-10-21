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Trabzonspor'dan Bartın'da hayatını kaybeden Maden işçilerinin ailelerine destek

Trabzonspor Kulübü, Bartın'ın Amasra ilçesindeki feci maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek amacıyla bir kampanya başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan Bartında hayatını kaybeden Maden işçilerinin ailelerine destek
Uğurcan Çakır

Trabzonspor Kulübü, Bartın'ın Amasra ilçesindeki feci maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek amacıyla bir kampanya başlattı.

41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla başlayan kampanyanın adının ise "Kurtaran Eller" isminde olduğu belirtilerek, "Kurtaran Eller ile Bartın'a destek ol. Maden kazasında yitirdiğimiz 41 madencimizin ailelerine destek olmak amacıyla Kurtaran Eller kampanyasını başlatıyoruz. Kalemizin kurtarıcısı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmaya çıkarıyoruz. İlk teklifi de başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu 100 bin lira ile başlatıyor. Tüm Türkiye'yi Bartın'a destek olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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