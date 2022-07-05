Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtımı

Son şampiyon Trabzonspor, 2022-23 sezonunda giyeceği formaların tanıtım videosunu "Üstümde Kalsın" sloganıyla sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.

Hamsik ve Ömür de yer aldı

Bordo-mavili kulüp videoda taraftarların, şampiyonluk forması, çubuklu forma ve şampiyonluk yıllarında giyilen mavi formadan esinlenilen yeni formayı denediği eğlenceli anlara yer verildi. Paylaşılan videoda takımın yıldız oyuncularından Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür de yer alırken bu anlar oldukça beğeni kazandı.

Siyah forma tanıtımı daha sonra

Yeni sezon hazırlıkları için dün Slovenya’ya giden bordo-mavililer, yeni sezonda sahaya şampiyonluk, mavi, çubuklu ve siyah formayla sahaya çıkacak. Tanıtımı daha sonra yapılacak siyah forma için ayrı bir lansman yapılması bekleniyor.

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Forma tanıtım videosunda Trabzonlu oyuncular Seymen Aydın ve Hacı Ahmet Ak da yer aldı.

Kendinizi aynada gördüğünüz anda #ÜstümdeKalsın diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta!



Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın. ❤️💙 pic.twitter.com/SmDuinqCEL — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 5, 2022