|
Spor

Trabzonspor'dan Göztepe'ye: Taha Altıkardeş imzayı attı

Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

14:09 . 4/07/2023 Salı
AA
Taha Altıkardeş, Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezdi.

Taha Altıkardeş, Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezdi.

Bordo-mavili oyuncu Taha Altıkardeş, Göztepe'ye transfer oldu.


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş'in, Göztepe A.Ş'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre kesin transfer için herhangi bir bedel alınmayacak olup futbolcunun, yurt içi veya yurt dışında bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde, transfer bedelinin yüzde 20'si Göztepe A.Ş tarafından kulübümüze ödenecektir. Ayrıca, Göztepe A.Ş, futbolcunun transferi için yurt içi bir kulüpten transfer teklifi alması halinde, ön alım hakkını kulübümüze tanıyacaktır."





#Trabzonspor
#Göztepe
#Taha Altıkardeş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor transferleri ardı ardına duyurdu