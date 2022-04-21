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Spor Trabzonspordan gülümseten çifte Cornelius paylaşımı
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Trabzonspor'dan gülümseten çifte Cornelius paylaşımı

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Cornelius, kendisine ikizi kadar benzeyen Hollandalı taraftar Meine Kiewiet ile bir araya geldi. Birbirine benzerlikleriyle dikkat çeken ikilinin renkli görüntüleri, kulübün sosyal medya hesabından “Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa o da iki Cornelius'tur” notuyla paylaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonspordan gülümseten çifte Cornelius paylaşımı
Trabzonspor'un paylaşımı

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında evinde ağırladığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasında, maçın tek golünü atan Cornelius’a ikizi kadar benzeyen gizemli taraftar sosyal medyada merak uyandırdı.

Arkadaşlarıyla birlikte maçı tribünlerde izleyen ve Cornelius’a benzerliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Hollandalı Meine Kiewiet’in görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Andreas Cornelius’a benzerliği nedeniyle taraftarların büyük ilgisini gören Kiewiet, ikizi kadar benzediği golcü Cornelius ile Trabzonspor Tesisleri’nde buluştu.

"Herkes Cornelius değil misin diye soruyor"

Trabzonspor Kulübü, birbirlerine tıpa tıp benzeyen ikilinin buluşma anının görüntülerini, “Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa o da iki Cornelius'tur” notuyla sosyal medyada paylaştı. Trabzonspor’un paylaştığı videoda sohbet eden ikiliden Meine Kiewiet, “Gol attığında ismini gösterip bağırdılar ve sonra arkadaşım beni kameraya çekti. Birden herkes ‘bu o’ demeye başladı. Sonra birçok özel mesaj almaya başladım. Bu çok çılgınca. Hepsi Türk yeni takipçiler kazandım. Şehirde gezerken herkes ‘sen Cornelius değil misin’ diye soruyor, herkes bana bakıyor” dedi.
"Yeni kardeşim"

Cornelius, salonda idman yapan Bakasetas, Yusuf ve Dorukhan’a ‘yeni kardeşim, onu yeni buldum’ diye seslendi. Neşeli geçen sohbetin ardından Cornelius, kendisine ikizi kadar benzeyen Kiewiet’e imzalı forma hediye etti.

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