Spor Trabzonspordan "Kasketliler Günü" paylaşımı
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Trabzonspor'dan "Kasketliler Günü" paylaşımı

Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz."

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Haber Merkezi AA
Trabzonspordan Kasketliler Günü paylaşımı
Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, her yılın 61. gününü "Dünya Kasketliler Günü" ilan ettiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Trabzonspor'da lig şampiyonlukları yaşamış teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görselleri de yer aldı.

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