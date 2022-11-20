Spor Trabzonspordan son kez milli formayı giyecek Marek Hamsik paylaşımı
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'dan son kez milli formayı giyecek Marek Hamsik paylaşımı

Bugün özel maçta Slovakya milli takım formasını son kez giyecek olan Marek Hamsik için Trabzonspor'dan özel paylaşım geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan Marek Hamsik paylaşımı geldi!
Marek Hamsik'in son maç forması

Dünya Kupası arasına girilirken, şampiyonaya gidemeyen ülkeler de hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor.

Bugün TSİ 15.30'da Stadion Tehelne Pole'de oynanacak özel maçta Slovakya ile Şili karşı karşıya gelecek. Slovakya milli takım tarihinde en çok forma giyen Trabzonsporlu Marek Hamsik, son kez milli formayı terletecek.

Trabzonspor'dan paylaşım geldi

Bugün son kez Slovakya formasını giyecek Marek Hamsik için Trabzonspor'dan yapılan özel paylaşımda, "Futbolcumuz Marek Hamšík, 2007 yılında ilk kez sırtına geçirdiği Slovakya Milli Takımı formasını; en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcu olarak bugün Şili karşısında son kez giyecek. 𝕲𝖗𝖆𝖓𝖉𝖊 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐤 𝐇𝐚𝐦𝐬̌𝐢́𝐤" denildi.

  • Milli takım kariyerinde 136. ve son maçına çıkacak olan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 26 gol, 20 asist yaptı.

Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci sırada tamamladı
SPOR
Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci sırada tamamladı

Icardi ve Rashica'nın bonservisleri belli oldu
SPOR
Icardi ve Rashica'nın bonservisleri belli oldu


Stadyumda unutuldu

Stadyumda unutuldu

​Erzurumsporlu Olanare, Manisa maçından sonra statta kaldı.
Sezonu ikinci tamamladı

Sezonu ikinci tamamladı

Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu sezonu 529 puanla bitirdi.
Bonservisleri belli oldu

Bonservisleri belli oldu

​Galatasaray'da Icardi ve Rashica için istenen meblağlar ortaya çıktı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

​Karim Benzema, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almayacak.
Çekya'yı 2-1 yendik

Çekya'yı 2-1 yendik

​A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Ortak paylaşım yaptılar

Ortak paylaşım yaptılar

​Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, sosyal medya üzerinden ortak paylaşım yaptı.
Saha değil <br>patates tarlası

Saha değil
patates tarlası

​Alanyaspor-Fenerbahçe U19 maçında tepki çeken görüntü.
'Ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür'

'Ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür'

​FIFA Başkanı Infantino Katar eleştirileri hakkında sert konuştu.
Parmaklarını kırdı

Parmaklarını kırdı

Pascal Nouma taraftara saldırdı
Boey isyan etti

Boey isyan etti

Galatasaray'da maaş krizi patlak verdi.
'Barcelona oyuncusu'

'Barcelona oyuncusu'

Genç teknik adamdan, Arda Güler için övgü dolu sözler.
'Hedefimiz <br>gruptan çıkmak'

'Hedefimiz
gruptan çıkmak'

​Seferovic, Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.