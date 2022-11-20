Trabzonspor'dan son kez milli formayı giyecek Marek Hamsik paylaşımı

Dünya Kupası arasına girilirken, şampiyonaya gidemeyen ülkeler de hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor.

Bugün TSİ 15.30'da Stadion Tehelne Pole'de oynanacak özel maçta Slovakya ile Şili karşı karşıya gelecek. Slovakya milli takım tarihinde en çok forma giyen Trabzonsporlu Marek Hamsik, son kez milli formayı terletecek.

Trabzonspor'dan paylaşım geldi

Bugün son kez Slovakya formasını giyecek Marek Hamsik için Trabzonspor'dan yapılan özel paylaşımda, "Futbolcumuz Marek Hamšík, 2007 yılında ilk kez sırtına geçirdiği Slovakya Milli Takımı formasını; en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcu olarak bugün Şili karşısında son kez giyecek. 𝕲𝖗𝖆𝖓𝖉𝖊 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐤 𝐇𝐚𝐦𝐬̌𝐢́𝐤" denildi.

Milli takım kariyerinde 136. ve son maçına çıkacak olan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 26 gol, 20 asist yaptı.

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Trabzonspor'dan, milli formayla son kez sahaya çıkacak olan Marek Hamsik paylaşımı 👇 https://t.co/nqn6qp2qdT — SPOR (@yenisafakspor) November 20, 2022

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