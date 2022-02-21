Trabzonspor’dan rekor şampiyonluk hedefi

Bordo-mavililer, 1995-1996 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlamasının ardından söz konusu sezonun 26. haftasında topladığı 64 puan ile en iyi derecesini elde etmişti. Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin rekor yılıyla arasında sadece 1 fark bulunuyor.

Abdullah Avcı 58 maçta 4 mağlubiyet aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başına geçtiği 10 Kasım 2020’den itibaren ligde takımın başında çıktığı 58 maçta 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Avcı, 2.20 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

18 haftadır liderliği bırakmıyor

Deplasmanda Alanyaspor’u 4-0 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor, 18. haftadır liderliğini sürdürüyor. Trabzonspor, ligin 26. haftası sonunda 63 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi Konyaspor’un ise bir maç eksiğiyle 49 puanı bulunuyor.

Erken şampiyonluk rekoru gelebilir

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Ligde 18 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 12 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmaya planlarken, rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyarak ilerlemesi halinde erken şampiyonluk rekoru da kırmış olacak. Rekor ise 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe’de bulunuyor.

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