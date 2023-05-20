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Spor

Trabzonspor'dan Samet Akaydın açıklaması: Bu bir rezilliktir

Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın gol sevincini secdede yaşayan Trezeguet'ye tükürdüğüne yönelik görüntüyle ilgili açıklama yaptı. "Bu bir rezilliktir, iğrençliktir" denilen açıklamada, Fenerbahçe Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu'na Samet Akaydın'la ilgili çağrı yapıldı.

11:52 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Samet Akaydın'ın Trezeguet'nin olduğu tarafa doğru tükürdüğü görüntü.

Samet Akaydın'ın Trezeguet'nin olduğu tarafa doğru tükürdüğü görüntü.

Trabzonspor'dan yapılan Samet Akaydın'la ilgili yapılan açıklama şu şekilde:


"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.

Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!


Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz.


Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz."




#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Samet Akaydın
#Trezeguet
8 dakika önce
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