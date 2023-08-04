Trabzonspor'dan stat sponsorluk anlaşması

Stat sponsoru belli oluyor.
Trabzonspor, stadyum isim sponsoru açıklamaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'un paylaşımı:
#Trabzonspor
#Sponsorluk anlaşması
#Stad sponsorluk
11 dakika önce
Stat sponsoru belli oluyor.
Trabzonspor, stadyum isim sponsoru açıklamaya hazırlanıyor.
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