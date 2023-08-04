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Spor

Trabzonspor'dan stat sponsorluk anlaşması

Trabzonspor, yeni stadyum isim sponsorunu yakın zamanda açıklamaya hazırlanıyor.

21:48 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Stat sponsoru belli oluyor.

Stat sponsoru belli oluyor.

#Trabzonspor
#Sponsorluk anlaşması
#Stad sponsorluk
11 dakika önce
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