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Trabzonspor'dan stopere Mbemba hamlesi

Portekiz basını, Trabzonspor’un Porto ile sözleşmesi sona eren Kongolu stoper Mbemba ile temasa geçtiğini yazdı. Mbemba yıllık 3 milyon euro isterken, pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan stopere Mbemba hamlesi
Transfermarkt verilerine göre Mbemba'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Trabzonspor, alternatifli bir kadro kurma açısından stoper takviyesi önem taşıyor. Geride kalan sezonda yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bu bölgede sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon stoper hattında sorun yaşamak istemiyor. Bordo-mavililer hem kadro kalitesini artıracak hem de maliyeti düşük isimler üzerine yoğunlaşıyor.

Pazarlıklar sürüyor

Bordo-mavililerin bu bölge için çalışmaları sürerken Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Trabzonspor’un Porto ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Mbemba için devreye girdiği ifade edildi. Ayrıca 27 yaşındaki savunmacıyı Marsilya, Lyon ve Fiorentina’nın da istediği yazıldı.

  • Haberde Kongolu stoperin yıllık 3 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği ifade edildi. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak oyuncuyu kendi istediği koşullara ikna etmeye çalışıyor. Mbemba, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 47 maça çıktı ve 2 gollük performans sergiledi.

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