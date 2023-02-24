Trabzonspor'dan taraftara teşekkür

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Basel ile İsviçre’de oynanan müsabakayı 2-0 kaybederek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'dan bir mesaj yayımlandı.

"UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre'de oynadığımız, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdığımız müsabakaya binlerce kilometre uzaktan kulüp farkı gözetmeksizin gelerek takımımızı destekleyen 15 bine yakın taraftarımız ve tüm futbolseverlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz."