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Spor

Trabzonspor'dan taraftara teşekkür

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında dün Basel ile İsviçre'de oynadıkları maçı statta izleyen taraftar ve futbolsevere teşekkür etti.

15:58 . 24/02/2023 Cuma
AA
Taraftarlar Trabzonspor'u deplasmanda yalnız bırakmadı.

Taraftarlar Trabzonspor'u deplasmanda yalnız bırakmadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Basel ile İsviçre’de oynanan müsabakayı 2-0 kaybederek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'dan bir mesaj yayımlandı.


Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre'de oynadığımız, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdığımız müsabakaya binlerce kilometre uzaktan kulüp farkı gözetmeksizin gelerek takımımızı destekleyen 15 bine yakın taraftarımız ve tüm futbolseverlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz."




#Trabzonspor
#Basel
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce
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Trabzonspor'dan taraftara teşekkür
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