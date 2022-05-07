Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru

Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Müzemize bekleriz"

GSTV'de Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusuna gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün müzesinden yapılan yayında, "Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp" ifadelerine yer verildi.