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Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru

Trabzonspor, Süper Lig’in 37. haftasındaki Altay maçının 14 Mayıs Cumartesi Şanlıurfa’da oynanması, Süper Lig şampiyonluğu kupa töreninin ise 15 Mayıs Pazar Trabzon’da yapılması için TFF’ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan TFFye başvuru
Trabzonsporlu futbolcuların, şampiyon olduktan sonra gerçekleştirdikleri ilk antrenmandan bir kare

Trabzonspor Kulübü, Altay maçının 14 Mayıs'ta Şanlıurfa'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp aynı zamanda kupa töreninin ise 15 Mayıs'ta Trabzon'da yapılmasını istedi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nda şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sonrası Medical Park Stadyumu’nun gerek zemininde gerekse teknik ve fiziki altyapı şartlarında müsabaka oynanmasını engelleyecek ağır tahribat oluştuğu tespit edilmiştir.
  • Mevcut tespitlerimiz değerlendirildiğinde, 37. haftada kendi sahamızda oynayacağımız Altay müsabakasının, sahamızda oynanmasının, sporcu sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokabileceği, futbolumuzun görsel açıdan kötü bir görüntüye yol açılarak marka değerine ciddi zarar verilebileceği, maçın yayın, reklam vb. süreçlerinin sağlıklı işleyemeyeceği gibi tehlikelerin yaşanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.
  • Bu doğrultuda Altay karşılaşmasının 14 Mayıs, Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurular gerçekleştirilmiştir.
  • Ayrıca, Süper Lig 2021 – 2022 Sezonu kupa töreninin ise 15 Mayıs, Pazar günü Trabzon Medical Park Stadyumu’nda yapılması için yine Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvurular yapılmıştır."
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