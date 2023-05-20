Trabzonspor’dan TFF’ye Samet Akaydın başvurusu

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada Mahmoud Trezeguet'nin golünden sonra yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın, Trezeguet'nin gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü iddia edildi.





Olay TFF'ye taşındı





Ortaya çıkan görüntülerin ardından, hem Samet Akaydın hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe konuyla alakalı açıklamalar yapmıştı.





Trabzonspor Kulübü, yaşanan olay hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerine başvuru yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. ile 18.05.2023 tarihinde oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secde ederken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmüştür. Bu çirkin olay yayıncı kuruluş görüntülerine de yansımıştır. Konuyla ilgili olarak ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na gerekli başvurular yapılmış olup, alınacak karar ise titizlikle takip edilecektir" denildi.





"Allah'a havale ediyorum"





Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.





"Rezillik, iğrençlik"





Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamanın bir kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!"





"Kınıyoruz"





Trabzonspor'un açıklamasına Fenerbahçe Kulübü yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamanın bir bölümünde, "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü’nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz!" denildi.









Trabzonspor bugünkü antrenman bilgilendirmesini tek kare Trezeguet fotoğrafı ile paylaştı. https://t.co/Ew6NzksSRv — SPOR (@yenisafakspor) May 20, 2023











