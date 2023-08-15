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Spor

Trabzonspor'dan transfer resti

Kadrosuna 5 yabancı oyuncu katan Trabzonspor, özellikle orta alan ve forvete birer oyuncu daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, teklifleri yeniledi ve transfer için muhatap olduğu kulüplere hafta sonuna kadar süre verdi.

Ali Kemal Yazıcı
09:20 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden Bruno Petkovic, Kevin Kampl ve Batista Mendy

Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden Bruno Petkovic, Kevin Kampl ve Batista Mendy

Transfer döneminin başında kısa sürede kadrosuna kattığı 5 yabancı oyuncunun yanı sıra birçok futbolcuyla da ismi anılan Trabzonspor'da, forvet oyuncusu olarak Petkovic, orta saha oyuncusu olarak da Tochi Chukwuani, Makouta, Kevin Kampl, Batista Mendy, Nielsen ve Hrosovsky gündeme gelmiş, görüşmelerden lig başlayana kadar bir sonuç alınamamıştı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yeni teklifler sunduğu ifade edildi.


Kevin Kampl ve Batista Mendy için Trabzonspor'un son kez fiyat verdiği ve hafta sonuna kadar cevap verilmemesi halinde bu transferlerden vazgeçileceği öğrenildi.



Petkovic bekleniyor

Bordo-mavililerde transfer döneminde en fazla heyecan uyandıran isim Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic. Hırvat oyuncunun başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden de teklif aldığı biliniyor. D. Zagreb'in ön eleme maçları nedeni ile onay vermemesi üzerine bu tekliflerden birçoğunun geri çekildiği öğrenildi.


Trabzonspor'a gelmek için kulübüyle yeni sözleşmeyi de kabul etmeyen Petkovic için Hırvat kulübüne de hafta sonuna kadar süre verildiği öğrenildi.





#Trabzonspor
#Bruno Petkovic
#Nenad Bjelica
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