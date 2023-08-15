Trabzonspor'dan transfer resti

Transfer döneminin başında kısa sürede kadrosuna kattığı 5 yabancı oyuncunun yanı sıra birçok futbolcuyla da ismi anılan Trabzonspor'da, forvet oyuncusu olarak Petkovic, orta saha oyuncusu olarak da Tochi Chukwuani, Makouta, Kevin Kampl, Batista Mendy, Nielsen ve Hrosovsky gündeme gelmiş, görüşmelerden lig başlayana kadar bir sonuç alınamamıştı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yeni teklifler sunduğu ifade edildi.





Kevin Kampl ve Batista Mendy için Trabzonspor'un son kez fiyat verdiği ve hafta sonuna kadar cevap verilmemesi halinde bu transferlerden vazgeçileceği öğrenildi.









Petkovic bekleniyor





Bordo-mavililerde transfer döneminde en fazla heyecan uyandıran isim Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic. Hırvat oyuncunun başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden de teklif aldığı biliniyor. D. Zagreb'in ön eleme maçları nedeni ile onay vermemesi üzerine bu tekliflerden birçoğunun geri çekildiği öğrenildi.





Trabzonspor'a gelmek için kulübüyle yeni sözleşmeyi de kabul etmeyen Petkovic için Hırvat kulübüne de hafta sonuna kadar süre verildiği öğrenildi.















