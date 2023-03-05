Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması

Trezeguet, Ümraniyespor maçında sakatlanmıştı
Futbol A takım doktoru Halil Polat, Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Resmi açıklama geldi
Polat, "Futbol A takımımızın HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.