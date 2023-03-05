Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Giresunspor karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Stanojevic, istifayla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi, "Tabii ki bu takımın menfaati için olacaksa, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım."