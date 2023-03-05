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Spor

Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da, sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Mahmoud Trezeguet'nin tedavisine başlandı.

23:41 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trezeguet, Ümraniyespor maçında sakatlanmıştı

Trezeguet, Ümraniyespor maçında sakatlanmıştı

Futbol A takım doktoru Halil Polat, Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Resmi açıklama geldi

Polat, "Futbol A takımımızın HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.




#Trabzonspor
#Trezeguet
#SÜPER LİG
1 saat önce
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Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması
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