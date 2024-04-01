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Spor

Trabzonsporlu Mirkan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da hayatını kaybeden bordo-mavili takımın altyapı futbolcusu 13 yaşındaki Mirkan Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

15:04 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Abdullah Acı, Mirkan'ın ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.
Abdullah Acı, Mirkan'ın ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.

Ortahisar ilçesindeki bir inşaatta yüksekten düşen ve kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mirkan Kurt için Of ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.


Törene, Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz ile vatandaşlar katıldı.


Mirkan Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.


Baba Ahmet Kurt'a taziye dileklerini ileten teknik direktör Avcı, cenaze törenine katılan Kurt'un takım arkadaşlarıyla da yakından ilgilendi.






#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Mirkan Kurt
31 dakika önce
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