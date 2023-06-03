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Spor

Trabzonspor'un borcu belli oldu

Bordo-mavili kulübün net borcu 3 milyar 32 milyon TL olarak açıklandı.

12:08 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor'da gerçekleşen 53. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda faaliyet raporunu Asbaşkan Zeyyat Kafkas okudu.


Kafkas, "Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'umuz bu sezon maalesef istediği başarıları yakalayamamıştır. Görevi devraldığımız süreçte sürdürülebilir bir ekonomi politikası izlenmeye başlanmıştır. Göreve geldiğimiz andan itibaren 16 milyon euro gibi acil ödemesi gereken tutar ödenmiş, geldiğimiz süreçten bugüne 24 milyon euro gibi bir tutar başkanımız Ertuğrul Doğan yönetiminde ödenmiştir" dedi.


Zeyyat Kafkas, kulübün net borcunun ise "3 milyar 32 milyon TL olduğunu duyurdu.





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
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