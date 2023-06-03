Trabzonspor'un borcu belli oldu

Kafkas, "Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'umuz bu sezon maalesef istediği başarıları yakalayamamıştır. Görevi devraldığımız süreçte sürdürülebilir bir ekonomi politikası izlenmeye başlanmıştır. Göreve geldiğimiz andan itibaren 16 milyon euro gibi acil ödemesi gereken tutar ödenmiş, geldiğimiz süreçten bugüne 24 milyon euro gibi bir tutar başkanımız Ertuğrul Doğan yönetiminde ödenmiştir" dedi.