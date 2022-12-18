Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor'da gerçekleştirilen 79. olağan genel kurul toplantısında kulübün borcu duyuruldu.
Net borcun, 2 milyar 383 milyon 299 bin 681 TL olduğu belirtildi.
Bu borcun 31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla geçerli olduğu ifade edildi.
Trabzonspor'da gerçekleştirilen 79. olağan genel kurul toplantısında kulübün borcu duyuruldu.
Net borcun, 2 milyar 383 milyon 299 bin 681 TL olduğu belirtildi.
Bu borcun 31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla geçerli olduğu ifade edildi.
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