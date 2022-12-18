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Trabzonspor'un borcu açıklandı

Bordo-mavili kulübün borcu, 2 milyar 383 milyon 299 bin lira olarak açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun borcu ne kadar?
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor'da gerçekleştirilen 79. olağan genel kurul toplantısında kulübün borcu duyuruldu.

Net borcun, 2 milyar 383 milyon 299 bin 681 TL olduğu belirtildi.

Bu borcun 31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla geçerli olduğu ifade edildi.

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