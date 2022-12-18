Trabzonspor'un borcu açıklandı

Gol sonrası kendini kaybeden Arjantinli taraftar çarptığı camı tuzla buz etti

Arjantinli taraftar, Hollanda ile çeyrek final mücadelesinde Messi'nin attığı gole sevinirken kendini kaybetti. Gol sonrası bir anda koşmaya başlayan adamın balkon kapısına çarparak camı tuzla buz ettiği görüntüler viral oldu.

