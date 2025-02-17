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Trabzonspor’un deplasman kabusu devam ediyor

Trabzonspor’un deplasman kabusu devam ediyor

13:1517/02/2025, Pazartesi
IHA
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Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor
Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig’de iç sahadaki iyi performansıyla dikkat çekerken, deplasmanda ise ciddi bir düşüş yaşıyor. Karadeniz ekibi, evindeki başarılı oyununu deplasman maçlarında sergileyemiyor.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de dış sahada oynadığı 11 maçta galibiyet alamazken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sıfır çekti. Bu sonuçlarla dış sahadaki kötü performans, Trabzonspor’un ligdeki hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor. İç sahada ise tam tersi bir tablo mevcut. Trabzonspor, evindeki oyunuyla yükseliyor. 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 24 puan toplayarak iç sahada adeta bir güç gösterisi yaptı.


Trabzonspor’un toplamda kazandığı 29 puanın 24’ü evinden, sadece 5 puanı ise deplasmandan geldi. Bu denge, Trabzonspor’un dış sahada harcadığı puanları iç sahada kazanmasıyla dikkat çekiyor. Ancak iç saha başarısı, deplasmandaki düşüşün önüne geçemiyor ve bu dengesizlik, takımın bu sezonki hedefleri için büyük bir engel oluşturuyor.


Geride kalan 50 sezonun en düşük puan ortalaması

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda tarihinin en zor günlerini yaşarken 0.45 puan ortalamasıyla geride kalan 50 sezonun en düşük dış saha puan ortalamasıyla mücadele ediyor. Karadeniz ekibi dış sahada 9 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü ve 0.82 gibi düşük bir gol ortalaması elde etti.


Karadeniz temsilcisi, bu performansla ligde Hatayspor ile birlikte deplasmanda galibiyeti bulunmayan iki takımdan bir tanesi konumunda.



#Trabzonspor
#Süper Lig
#Şenol Güneş

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