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Spor

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde bordo-mavili takımın kamp kadrosu belli oldu.

17:01 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Trabzonspor ligde 8. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ligde 8. sırada bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.


Bordo-mavili kafilede, Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas yer almadı. Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler bulunuyor:


Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Jens Stryger Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Jean-Philippe Gbamin, Montasser Lahtimi, Lazar Markovic, Trezeguet, Edin Visca, Umut Bozok, Maxi Gomez.









#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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