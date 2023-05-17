Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.