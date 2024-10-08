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Trabzonspor'un galibiyet oranı yüzde 23'te kaldı

Trabzonspor'un galibiyet oranı yüzde 23'te kaldı

10:048/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Şenol Güneş, takımdaki sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Şenol Güneş, takımdaki sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Trabzonspor'un sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu futbol ve aldığı kötü sonuçlar istatistiklere de yansıdı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da toplam 13 maça çıkan bordo-mavililer, sadece 3 karşılaşmayı kazanabildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi. Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Karadeniz ekibi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken, 2 müsabakayı ise kaybetti.


Trabzonspor, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.





Ligde tek galibiyet 7. hafta

Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen Trabzonspor dördüncü hafta Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, 3. hafta erteleme maçında da Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Trabzonspor, 6. hafta Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, ilk galibiyetini 7. hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde etti ve son olarak da Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.





Avrupa'ya erken veda

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan itibaren Avrupa sınavını vermeye başlayan Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0, kendi evinde de 1-0'la geçti. Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0'lık yenilgi ile elendi. Daha sonra UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin St. Gailen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen temsilcimiz, Avrupa'ya veda etti.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Şenol Güneş

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