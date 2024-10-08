Trabzonspor'un galibiyet oranı yüzde 23'te kaldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi. Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Karadeniz ekibi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken, 2 müsabakayı ise kaybetti.





Trabzonspor, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

















Ligde tek galibiyet 7. hafta





Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen Trabzonspor dördüncü hafta Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, 3. hafta erteleme maçında da Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Trabzonspor, 6. hafta Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, ilk galibiyetini 7. hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde etti ve son olarak da Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

















Avrupa'ya erken veda





UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan itibaren Avrupa sınavını vermeye başlayan Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0, kendi evinde de 1-0'la geçti. Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0'lık yenilgi ile elendi. Daha sonra UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin St. Gailen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen temsilcimiz, Avrupa'ya veda etti.























