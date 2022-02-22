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Trabzonspor'un muhteşem üçlüsü

Süper Lig’in en çok gol atan üçlüsü Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Ligde 28 gol atan üçlü, 4 takımdan daha fazla gole imza attı.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonsporun muhteşem üçlüsü
Bordo-mavililer ligde 18 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig’de zirvedeki istikrarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattında rakiplerine korku salıyor. Karadeniz ekibi ligde oynadığı 26 maçta hanesine 48 gol yazdırdı.

Dışarda daha çok attı

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’deki liderliğinin yanı sıra hem iç sahada hem dış sahada zirvenin tek sahibi oldu. Bordo-mavililer dış sahada oynadığı 13 maçta 26 gol atıp 10 yerken, iç sahada ise 22 gol atıp 8 gol yedi.

En iyi hücum üçlüsü

Süper Lig’de 26 haftada 48 gol kaydeden Trabzonspor’da gol yükünü Andreas Cornelius, Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme çekti.

Bordo-mavili takımda Cornelius 12, Bakasetas ve Nwakaeme 8 gole adını yazdırdı. Lig’de Yeni Malatyaspor, Altay, Çaykur Rizespor ve GZT Giresunspor’dan daha fazla gol atan üç oyuncu Antalyaspor kadar da gol attı.

Bordo-mavili takımın hücum hattına yeni transfer Edin Visca’nın yanı sıra Djaniny de önemli katkı sağladı. Yeşil Burun Adalı oyuncu 5 gol atarken, ara transfer döneminde takıma katılan Bosnalı oyuncu Visca ise 4 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

Karadeniz ekibinde Abdulkadir Ömür 4, Marek Hamsik ile Gervinho 2, Dorukhan Toköz ile takımdan ayrılan Yusuf Sarı 1'er gol attı.

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