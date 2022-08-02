Trabzonspor'un rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Danimarka'nın köklü kulüplerinden Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 16-17 Ağustos tarihinde deplasmanda, rövanşı 23-24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak bordo-mavililerin rakibini tanıyalım.

FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerindendir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır.

Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır. Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir. Kopenhag'ın 14 Danimarka Ligi Şampiyonluğu, 8 Danimarka Kupası bulunuyor.

Başakşehir ile rakip olmuştu

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Kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır. Danimarka ekibi, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir FK'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiştir. COVID-19 nedeniyle Köln şehrinde oynanan tek maçlık çeyrek finalde ise Manchester United FC 1-0 yenilerek elenmişti.

Daha önce karşı karşıya gelinmişti

Trabzonspor ile Kopenhag ilk kez eşleşmiyor. 76-77 sezonunda Danimarka ekibiyle karşılaşan bordo-mavililer, 14 Eylül 1977'de evinde oynadığı ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 yenmiş, deplasmanda ise yediği tartışmalı 2 golle Şampiyon Kulüpler Kupası'na veda etmişti.

Bu sezon başı kadrosuna, Denis Vavro ve Lukas Lerager takviyelerini yaparken son olarak Ajax'tan Mohamed Daramy'i kiraladılar. Diğer taraftan Jens Stage'yi Werder Bremen'e satıp, Andreas Bjelland, Nicolai Jorgensen, Bryan Oviedo ile yolları ayırdı.

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"Çekebilecek en zor kurayı çektik"

Kura çekiminin ardından kulüp kaynaklarına demeç veren Kopenhag teknik direktörü Jess Thorup, çektikleri kuranın zorluğuna değinirken, "Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyoruz ve mücadeleyi dört gözle bekliyoruz. Hem Parken'de büyük bir Avrupa gecesi hem de Trabzon'daki deplasman maçı için Kopenhag şehrini arkamızda bulundurmamız gerektiğini şimdiden söyleyebiliriz. Kağıt üzerinde elde edebileceğimiz en zor eşleşmeydi, ancak aynı zamanda katılmak için oynadığımız dünyanın en büyük kulüp şampiyonası, bu yüzden rekabet her zaman çok keskin olacak." ifadelerini kullanırken Cornelius'a da değinerek, "Cornelius'u tanıyoruz. Birbirimizle tekrar yüzleşecek olmamız hem onun hem de bizim için özel. Şimdi bunların analizi üzerinde daha ayrıntılı çalışmaya başlıyoruz. Ardından maçları sabırsızlıkla bekliyoruz." yorumunda bulundu.

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Tanıdık simalar var

Trabzonspor'un rakibi Kopenhag'ta yolu Türkiye'den geçen isimler de bulunuyor. Geçtiğimiz sezonlarda Alanyaspor'da forma giyen Khouma Babacar, Antalyaspor'dan Paul Mukairu da burada forma giyiyor.

Cornelius eski takımına karşı

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Parma'dan kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Andreas Cornelius, Danimarka ekibinin altyapısından çıkmış ve gösterdiği performans ile buradan Cardiff'e 8.7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Sonraki sezon tekrar Kopenhag'a dönen Cornelius, 3 sezon forma giydikten sonra 6 milyon Euro'ya Atalanta'nın yolunu tutmuştu.

Kopenhag Danimarka Ligi'nin 3. haftası sonunda 2 mağlubiyet 1 galibiyet ile Danimarka Süper Ligi'nde 8. sırada bulunuyor. İskandinav ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda dahil oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda rakibimiz F.C. Copenhagen oldu. #FırtınaZamanı pic.twitter.com/OrPJcZoEL9 REKLAM August 2, 2022

I dag trak UEFA lod til playoff-kampene i Champions League, og vi møder de tyrkiske mestre Trabzonspor og indleder på hjemmebane i Parken.Mere om billetinformation ⬇️ #fcklive #ucl https://t.co/BC81MR4l1z