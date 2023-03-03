Trabzonspor'un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu: 4 yılda 4 kupa

Trabzonspor Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da sportif olarak kötü bir sezon geçiren bordo-mavililerde, yönetim içerisinde de farklı sesler yükselmeye başlayınca, olağanüstü kongreye gidilmesine karar verildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dernek tüzüğünün 30. maddesi hükmü gereğince Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun 18-19 Mart 2023 günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluğun sağlanamaması halinde, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart 2023 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.





İlk olarak 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor bakanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu, son olarak da 5 Aralık 2021'deki olağan kongrede yeniden başkan seçilmişti.





4 yılda 4 kupa kazandı





2018-2019 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. bitiren Trabzonspor, sonraki yıl şampiyonluğu kaçırdı. 2020-2021'de yine lig 4.'sü olan bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon ise unutulmaz bir şampiyonluk yaşadı, rakiplerine tarihi puan farkları attı. 2019-2020'de Türkiye Kupası'nı kazanan ve tam 10 yıl aradan sonra bunu başaran Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'nda ise 2 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.





Son 4 sezonda 5 farklı takım kupa kazanırken, 4 kupayla Trabzonspor zirvede yer alıyor. Aynı periyotta Beşiktaş ile Galatasaray'ın 3'er, Başakşehir ve Sivasspor'un ise 1'er kupası bulunuyor. 2018'in Nisan ayında Trabzonspor Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, geride kalan süreç içerisinde başarılı bir grafik çizdi. İlk günden itibaren başarısının sabırla geleceğini dile getiren Ağaoğlu, 4 yılda kulübü bambaşka noktaya taşıdı. Göreve geldiğinde ilk iş olarak, "Sürdürülebilir bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Trabzonspor böyle gidemez" diyen Ağaoğlu, ekibiyle birlikte ekonomik, idari ve sportif anlamda reform yaptı. Geldiğinden beri sürdürülebilir ekonomi anlayışını savunan ve kadro maliyetini yarı yarıya düşüren, oyuncu satışlarından gelir sağlayan ve en önemlisi camiayı birleştiren Ağaoğlu, yarıştan da ödün vermedi.





Transfer gelirini katladı





Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki 2020-21 sezonunda Trabzonspor'un 10 milyon Euro olan transfer gelirleri şampiyonluk sezonunda 1.8 milyon Euro'ya geriledi. Şampiyonluğun ardından yaz döneminde çok sayıda oyuncuyla yolları ayıran bordo-mavililer, 18.6 milyon Euro gelir elde etti. Bordo-mavililer, 2019-20 sezonunda yapılan transferlerden 16,5 milyon Euro gelir kazanmıştı. 3 yıllık bir kazanç kaybının ardından transfer gelirlerini yükselten Trabzonspor, geçen yıla göre de transfer kazancını 18'e katladı. Ağaoğlu yönetimindeki Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı 16.5 milyon Euro'ya Fransız ekibi Lille'e satarken Okay Yokuşlu ve Burak Yılmaz gibi isimlerden de ciddi paralar kazanıldı. Şampiyon olan kadrodan ise Cornelius, Kopenhag'a 6 milyon Euro'ya, Ahmetcan Kaplan ise 9,5 milyon Euro'ya Ajax'a gönderildi.





Ezeli rakiplere fark attı





Uzun yıllar sonra tarihi bir şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, bundan önceki son 4 sezonda Süper Lig'in en çok puan toplayan ve en az mağlubiyet yaşayan takımı olmayı başardı. Fırtına, kazandığı kupalarla da ezeli rakiplerini solladı. 1 lig, 1 Türkiye Kupası, iki kez de Süper Kupa'yı müzesine getiren Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesine çıktı. En son Sivasspor'u devirip yeni sezonu kupayla açan bordo-mavililer, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde ezeli rakiplerini çok geride bıraktı. 2018-19 ile 2021-22 sezonları arasındaki lig yarışı dikkate alındığında Trabzonspor en çok puan toplayan takım. Toplamda 280 puanı hanesinde yazdıran Fırtına'yı 270 ile Beşiktaş, 261 ile Galatasaray ve 254 puanla Fenerbahçe takip etti. Bu sezon ise bordo-mavililer iyi bir performans sergileyemedi ve hem Avrupa'da büyük hüsran yaşadı, hem de zirvedeki Galatasaray'ın 16 puan gerisine düştü.





5 hocayla çalıştı





Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu görev süresince 5 teknik adamla görev yaptı. Bitime 6 hafta kala başkan seçildiği 2018-19 sezonunu Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, yeni sezona Ünal Karamanla girdi. 2019-2020 sezonunun 17. haftasında Karaman'ın yerine Hüseyin Çimşir'e teknik direktörlük koltuğu emanet edildi. Şampiyonluğun kaçmasının ardından Eddi Nevvton'la devam eden ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fırtına, İngiliz hocanın 2020-2021 sezonuna kötü başlaması sonrası 7. haftada yolları ayırıp, 1 maça geçici olarak İhsan Derelioğlu ile çıktı. 2020-2021 sezonunun 9. haftasında ise Abdullah Avcı dönemi başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile, bu sezon 3 yıllık daha sözleşme imzalandı.





5 yılda 45 yabancı





2018'den beri görevde olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 45 yabancı ismi transfer ederek kulüp tarihine geçti. Ağaoğlu, görev süresi boyunca; Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nvvakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) ivanildo Fernandes, Edgar le (Portekiz), Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Levvis Baker (ingiltere), Monuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvador), Benik Af o be (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili), Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa), Cornelius, Larsen (Danimarka), Densvvill (Hollanda), Puchacz (Polonya), Trezeguet (Mısır), Enis Bardni (Makedonya), Bartra (İspanya), Lahtimi (Fas), Gbamin (Fildişi Sahili), Maxi Gomez (Uruguay) ve Lazar Markovic'i (Sırbistan) kadrosuna kattı.



































