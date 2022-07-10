Trabzonspor'un stoper planı

Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi’ne kalmak ve bu kulvarda başarıyı yakalamak hem de ligdeki şampiyonluk unvanını korumak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavili takımın kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında stoper öne çıkıyor.

Görüşmeler devam ediyor

Trabzonspor teknik heyeti, kadroya sağ ayaklı bir stoper isterken sadece kesici yeteneklerinin olması yeterli görülmüyor. Aynı zamanda oyunu geriden kurabilme özelliğine de sahip olması da isteniyor. Bu bakımdan söz konusu adaylar arasında ince elenip sık dokunuluyor. Karadeniz ekibi, stoper mevki için görüşmelere devam ettiği isimlerden olumlu sonuç alamazsa kendi ülkelerinin milli takımlarında direkt oynayan genç sağ stoperlere yönelecek.

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Bu oyuncuların bordo mavililere avantajı 1998 ve sonrası doğumlu olmaları ve TFF’nin 14 yabancı kuralına takılmıyor olmaları öne çıkıyor. Bu oyuncularla hem yabancı kuralı aşılmış hem de takıma uzun süre hizmet verecek genç isimler kazandırılmış olacak.

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