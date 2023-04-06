Trabzonspor'un olağanüstü kongresinde yeni bir sayfa vaadiyle göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, çalıştığı ilk teknik adam olan Orhan Ak'tan istediğini alamadı.

Başkanlığının 10'uncu gününde ilk teknik direktörüyle yolları ayıran Ertuğrul Doğan'ın yeni çalıştırıcı bulunana kadar takımı İhsan Derelioğlu'na emanet etmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da ağırlık Sergen Yalçın isminde olsa da Vincenzo Montella, Fatih Terim, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler de gündeme geldi.