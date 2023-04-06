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Spor

Fırtına hocasını arıyor: İşte gündemdeki isimler

Bordo-mavili takımın teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Fatih Terim, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan'ın isimleri geçiyor.

11:14 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Terim-Sergen Yalçın-Vincenzo Montella

Fatih Terim-Sergen Yalçın-Vincenzo Montella

Trabzonspor'un olağanüstü kongresinde yeni bir sayfa vaadiyle göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, çalıştığı ilk teknik adam olan Orhan Ak'tan istediğini alamadı.


Kupadan elendikleri Ankaragücü maçı sonrası yönetim kuruluyla Ankara'da acil toplantı yapan Doğan, yeni teknik adam arayışına girdi.


Başkanlığının 10'uncu gününde ilk teknik direktörüyle yolları ayıran Ertuğrul Doğan'ın yeni çalıştırıcı bulunana kadar takımı İhsan Derelioğlu'na emanet etmesi bekleniyor.


Trabzonspor'da ağırlık Sergen Yalçın isminde olsa da Vincenzo Montella, Fatih Terim, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler de gündeme geldi.


Soru işareti oluşturdu

Diğer yandan Orhan Ak'ın, Ankaragücü maçı sonrası görev süresine yönelik dikkat çekici ifadeler kullanması kafa karıştırdı.


Yönetim, "Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaştık" açıklamasını yaparken, genç çalıştırıcının, "Uzun süreli teklifte bulundular. Haftalık bakılması gerektiğini söyledim" ifadeleri akıllarda soru işareti bıraktı.





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Orhan Ak
#Sergen Yalçın
#Fatih Terim
1 saat önce
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