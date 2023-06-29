Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzon'a geldi

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orsic ''Sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Nenad Bjelica ile daha önce çalışmıştık. Trabzonspor'a katılmamda katkısı var. Şehirle ilgili çok düşünmedim, ben buraya futbol oynamaya geldim.'' açıklamalarında bulundu.