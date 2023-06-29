Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzon'a geldi

Yeni transferler Trabzon'a geldi
Yaz transfer dönemine Dimitrios Kourbelis'i renklerine bağlayarak giriş yapan Trabzonspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.
Bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic'le anlaşmıştı. İki yeni transfer İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.
Dün Türkiye'ye ayak basan iki oyuncu bugün Trabzon'a geldi. İki oyuncu yarın takımla birlikte antrenmana çıkacak.
''Futbol oynamaya geldim''
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orsic ''Sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Nenad Bjelica ile daha önce çalışmıştık. Trabzonspor'a katılmamda katkısı var. Şehirle ilgili çok düşünmedim, ben buraya futbol oynamaya geldim.'' açıklamalarında bulundu.
''Trabzon'a geldiğim için çok mutluyum''
Diğer yeni transfer Joaquin Fernandez ise ''Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum, bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Süreç çok hızlı gelişti, hocamızla ve daha önce burada oynamış isimlerle konuştum. Kutlamaları gördüm, tekrar yaşamak istiyorum.'' dedi.