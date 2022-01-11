Trafik kazaları Konyaspor'un canını çok yaktı

Teknoloji

Bilim insanlarından çevre dostu buluş: Mantardan yumurta akı ürettiler

Helsinki Üniversitesi ile Finlandiya VTT Teknik Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda mantardan yumurta akı üretildi. Yumurta akı üretiminin yoğun tavuk yetiştiriciliğine alternatif olması hedefleniyor. Yeni yöntem, geleneksel yönteme göre daha çevre dostu.