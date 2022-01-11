Trafik kazaları Konyaspor'un canını çok yaktı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Türk futbolunu yasa boğan bu vefat haberi, yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan diğer iki acı olayı akıllara getirdi.
Tevfik Lav da kazada yaşamını yitirmişti
Konyaspor'da teknik direktörlük yapan Tevfik Lav, 2004 yılında memleketi Manisa'ya giderken trafik kazası geçirerek vefat etmişti.
Poljac felç kalmıştı
Tevfik Lav'ın ölüm haberinin ardından 6 yıl sonra ise Yeşil-beyazlı futbolcu Branimir Poljac, otomobiliyle alt geçide uçup ağır yaralanmış ve felç kalmıştı.