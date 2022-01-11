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Trafik kazaları Konyaspor'un canını çok yaktı

Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı camiada daha önce de teknik direktör Tevfik Lav benzer şekilde vefat etmişti. Hırvat asıllı Norveçli futbolcu Branimir Poljac ise trafik kazası sonucu felç kalmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trafik kazaları Konyasporun canını çok yaktı
(Soldan sağa) Tevfik Lav, Ahmet Çalık, Branimir Poljac

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Türk futbolunu yasa boğan bu vefat haberi, yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan diğer iki acı olayı akıllara getirdi.

Tevfik Lav da kazada yaşamını yitirmişti

Konyaspor'da teknik direktörlük yapan Tevfik Lav, 2004 yılında memleketi Manisa'ya giderken trafik kazası geçirerek vefat etmişti.

Merhum teknik direktör Tevfik Lav
Merhum teknik direktör Tevfik Lav

Poljac felç kalmıştı


Tevfik Lav'ın ölüm haberinin ardından 6 yıl sonra ise Yeşil-beyazlı futbolcu Branimir Poljac, otomobiliyle alt geçide uçup ağır yaralanmış ve felç kalmıştı.

Branimir Poljac kaza sonrasında yürüyemedi.
Branimir Poljac kaza sonrasında yürüyemedi.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
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