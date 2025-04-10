Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları Antalya'da başladı

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, sıralama turuyla start aldı.





Kemer ilçesinde gerçekleştirilen organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ile çeşitli kurum ve sponsorların desteğiyle düzenleniyor.





"Bisikletin Kalbi Kemer'de Atıyor" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya'dan yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, organizasyon öncesi Kemer Olbia Parkı'nda düzenlenen toplantıda, amaçlarının sürdürülebilir turizmi desteklemek olduğunu söyledi.





Bu ay ilçenin farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapacağını belirten Solmaz, "Bu ay Sky To Sea, Akra Gran Fondo ve final yarışı olarak da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu var. Güzel bir turizm komitesi oluşturduk. Yıllık oluşturduğumuz faaliyet cetvelinin ana teması da bisikletti. Nisan ayını bisiklet ayı ilan ettik." dedi.

Solmaz, turizm sezonunu biraz daha uzatmak için çalıştıklarını anlatarak, yarışa gelen sporcuların yaklaşık 15 gündür ilçede antrenman yaptığını ve 200 kilometrelik parkurda yarışacaklarını kaydetti.





Mayıs ayını ise dalış ayı ilan ettiklerini ve ilçede bu spor için çok özel noktalar olduğuna işaret eden Solmaz, buna yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.





Toplantının ardından organizasyon, 20 kilometrelik sıralama turuyla Olbia Parkı'ndan start aldı. Yarışın startını Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler verdi.





Sporcular, 4 gün boyunca 4 etapta yapılacak yarışlarda 200 kilometrelik parkurda mücadele edecek.











