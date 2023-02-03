|
27 yaşındaki futbolcu, Anderlecht altyapısında futbola başlayıp Manchester United altyapısına transfer olmuştu. İngiliz kulübünde ise 63 maça çıkıp 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Başakşehir, La Liga'da Sevilla forması giyen Adnan Januzaj'ı kiraladığını açıkladı.
Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Belçika milli takım formasını giyen Brüksel doğumlu Kosova asıllı sağ kanat, bu sezon İspanyol kulüpte 6 maçta toplamda 125 dakika süre aldı. Babaannesi de Türk olan 27 yaşındaki futbolcu, milli takım seçim döneminde Belçika, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk ve Türkiye milli takımını seçebilme şansına sahipti fakat tercihini doğduğu ülke Belçika'yı seçmişti. 15 maça çıkan Januzaj, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.