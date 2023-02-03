|
Spor

Adnan Januzaj Başakşehir'de

Transfer döneminin son haftasında takımlar takviyelere devam ederken, Başakşehir flaş bir hamle yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:16 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
27 yaşındaki futbolcu, Anderlecht altyapısında futbola başlayıp Manchester United altyapısına transfer olmuştu. İngiliz kulübünde ise 63 maça çıkıp 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

27 yaşındaki futbolcu, Anderlecht altyapısında futbola başlayıp Manchester United altyapısına transfer olmuştu. İngiliz kulübünde ise 63 maça çıkıp 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Başakşehir, La Liga'da Sevilla forması giyen Adnan Januzaj'ı kiraladığını açıkladı.


Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Belçika milli takım formasını giyen Brüksel doğumlu Kosova asıllı sağ kanat, bu sezon İspanyol kulüpte 6 maçta toplamda 125 dakika süre aldı. Babaannesi de Türk olan 27 yaşındaki futbolcu, milli takım seçim döneminde Belçika, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk ve Türkiye milli takımını seçebilme şansına sahipti fakat tercihini doğduğu ülke Belçika'yı seçmişti. 15 maça çıkan Januzaj, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.



#Başakşehir
#Adnan Januzaj
#Transfer
35 dakika önce
default-profile-img
Adnan Januzaj Başakşehir'de
TİKA Lübnan’da Abdülhamid Han’ın yaptırdığı camiyi restore etti
Antalya Uluslararası Havalimanı'na temizlik için rekor yatırım
Bakan Soylu'dan Amerika Büyükelçisi'ne sert tepki: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek
Olaylı Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından kazanan çıkmadı
Şemdinli'de çığ düşme anı elektrik arıza ekiplerince görüntülendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.