|
Spor

Transfer bütçesini gidecekler belirleyecek

Bu sezon için 10 milyon euro transfer bütçesi belirleyen Galatasaray, bu rakamın üstü için oyuncu satışını bekleyecek. Yönetim, birçok kulübün talip olduğu Nelsson ve Boey ikilisinden 50 milyon euro bekliyor.

10:00 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Boey ve Nelsson'u Premier Lig ekipleri istiyor.

Boey ve Nelsson'u Premier Lig ekipleri istiyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, transfer politikasıyla ilgili ipuçları verdi. Joao Felix'in transferi hakkında konuşan Timur, "Yüzde yüz olmayacak bir transfer. Kiralama ücreti bizim transfer bütçemiz" sözlerini sarf etti. Atletico Madrid'in Felix için 10 milyon euro kiralama bedeli istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın da transfer bütçesini bu sınırda tutacağı ortaya çıktı.


Galatasaray, eğer oyuncu satmazsa transferde 10 milyon euronun üstüne çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı da öncelikle Mauro Icardi'ye ayırdı.


Yeni yıldızlar satışa bağlı

Sarı-kırmızılı takım, transfer bütçesini genişletebilmek için oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi için rüya gibi bir kadro kurmak isterken, bütçeyi aşmamak için oyuncu satışına da önem gösterecek.


Geçtiğimiz sezon transfere 45 milyon euro harcayan sarı-kırmızılılar, bu sezon biraz daha temkinli ilerleyecek. Özellikle Sacha Boey ve Victor Nelsson, birçok takımın gündeminde yer alıyor. Boey için Arsenal, Nelsson için ise Tottenham sıkı bir takip sürdürüyor. Galatasaray, iki oyuncunun transferinden yaklaşık 50 milyon euro gelir bekliyor.





#Galatasaray
#Sacha Boey
#Victor Nelsson
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?