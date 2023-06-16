Transfer bütçesini gidecekler belirleyecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, transfer politikasıyla ilgili ipuçları verdi. Joao Felix'in transferi hakkında konuşan Timur, "Yüzde yüz olmayacak bir transfer. Kiralama ücreti bizim transfer bütçemiz" sözlerini sarf etti. Atletico Madrid'in Felix için 10 milyon euro kiralama bedeli istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın da transfer bütçesini bu sınırda tutacağı ortaya çıktı.





Galatasaray, eğer oyuncu satmazsa transferde 10 milyon euronun üstüne çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı da öncelikle Mauro Icardi'ye ayırdı.





Yeni yıldızlar satışa bağlı





Sarı-kırmızılı takım, transfer bütçesini genişletebilmek için oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi için rüya gibi bir kadro kurmak isterken, bütçeyi aşmamak için oyuncu satışına da önem gösterecek.





Geçtiğimiz sezon transfere 45 milyon euro harcayan sarı-kırmızılılar, bu sezon biraz daha temkinli ilerleyecek. Özellikle Sacha Boey ve Victor Nelsson, birçok takımın gündeminde yer alıyor. Boey için Arsenal, Nelsson için ise Tottenham sıkı bir takip sürdürüyor. Galatasaray, iki oyuncunun transferinden yaklaşık 50 milyon euro gelir bekliyor.















