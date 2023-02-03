|
Spor

Samsunspor Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Emre Demir için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:15 . 3/02/2023 Cuma
AA
Emre Demir formayı giydi.

Emre Demir formayı giydi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Samsunspor'a kiralandı.


Samsunspor İcra Kurulu üyesi Suat Çakır, burada yaptığı konuşmada, genç oyuncunun takımlarına katkı vereceğine inandığını söyledi.

Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da çok yetenekli, gelecek vadeden ve kendilerine heyecan verecek bir futbolcu ile anlaştıklarını dile getirerek, "Emre, yetenekleriyle bize çok büyük değer katacaktır. Biz de Emre'ye değer katacağımızı düşünüyorum" dedi.


Emre Demir ise büyük bir camiaya geldiğini belirterek, "Bana inandıkları ve böyle bir teklif yaptıkları için çok mutlu oldum. İnşallah taraftarımızın beklediği şampiyonluk bu sezon gelecektir. Ben buna inanıyorum. İnşallah hep beraber bu yolda başarılı oluruz" ifadesini kullandı.


"Barcelona'dan Türkiye'nin en büyük takımına geldim"

Fenerbahçe'nin Barcelona'ya teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini anlatan genç oyuncu, "Barcelona'dan Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Fenerbahçe'den de oynamam gerektiği için Samsunspor'a geldim. Süper Lig'i veTFF 1. Lig'i Barcelona'da da olsam takip ediyordum. Samsunspor'u başarılı görüyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacaktır. Barcelona'dayken birçok takımdan teklif geldi ama biz Fenerbahçe'nin daha doğru olacağını düşündük. Fenerbahçe'den de sezon sonuna kadar kiralık gitmem lazımdı. Çok takım teklif yaptı ama Samsunspor'dan teklif gelince direkt kabul ettim" dedi.


Emre, daha sonra kendisini sezon sonuna kadar Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.



#Emre Demir
#Samsunspor
#Transfer
#Fenerbahçe
#TFF 1.Lig
25 dakika önce
default-profile-img
Samsunspor Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiraladı
CHP'li Kuşoğlu HDP'ye güzellemeler dizdi: Onları dışlayamayız
Hac ibadetinin farzları, vacipleri, sünnetleri
Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: Ghezzal döndü
Emekli tanklar kıymete bindi: 10 bin euroya aldı 500 bine satacak
Kremlin'den ambargo uyarısı: Enerji piyasalarında dengesizlik artacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.