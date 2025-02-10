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Yasin Özcan Premier Lig'e transfer oldu: İşte sözleşme detayları

Yasin Özcan Premier Lig'e transfer oldu: İşte sözleşme detayları

18:2110/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yasin Özcan, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kalacak.
Yasin Özcan, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kalacak.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yasin'in sezon sonuna kadar lacivert-beyazlı ekipte forma giymeye devam edecek.

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.


Kulüpten yapılan açıklamada, Yasin'in sezon sonuna kadar lacivert-beyazlı ekipte forma giymeye devam edeceği ve 2025-2026 sezonu itibarıyla yeni takımına katılacağı belirtildi.


Açıklamada, Yasin Özcan'ın Aston Villa'ya transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz."



Yasin Özcan, 16 yaşında profesyonel olduğu 2022-2023 sezonundan bu yana Trendyol Süper Lig'de çıktığı 77 maçta 4 gole imza attı. Yasin, Alpay Özalan'ın ardından Aston Villa'da forma giyen ikinci Türk oyuncu olacak.






#Yasin Özcan
#Transfer
#Aston Villa
#Kasımpaşa

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