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Spor

Jeremy Dudziak Hatayspor’da

Süper Lig ekibi Hatayspor, Greuther Fürth forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Jeremy Dudziak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:52 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tunus asıllı Dudziak, sadece 1 defa Tunus forması giydi.

Tunus asıllı Dudziak, sadece 1 defa Tunus forması giydi.

Hatayspor, orta sahaya hamle yaptı. Bundesliga 2. Ligde Greuther Fürth forması giyen Alman futbolcu Jeremy Dudziak'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak’ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Jeremy Dudziak, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Jeremy Dudziak’a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.


Jeremy Dudziak kimdir?

28 Ağustos 1995 Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Dudziak, Duisburg, Schalke 04, Dortmund gibi dev kulüplerin altyapısında forma giymiş, 3 kez Borussia Dortmund formasını terletmiş, daha sonra St.Pauli'ye transfer olmuştur.


Burada yaklaşık 4 sezonda 94 maça çıkan Tunus asıllı futbolcu, 4 gol, 7 asistlik performansın ardından daha sonra sonra bedelsiz olarak Hamburg'un yolunu tutmuş, burada da iki sezonda 58 maça çıktı ve 5 gol, 10 asistle oynadı. Son olarak Greuther Fürth'e giden Dudziak 33 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.


#Hatayspor
#Jeremy Dudziak
#Transfer
1 saat önce
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Jeremy Dudziak Hatayspor’da
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