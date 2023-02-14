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Spor

Transfer tescil dönemi 24 Mart'a uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın sona ermesi planlanan 2022-2023 sezonu amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil dönemini 24 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzattı.

13:59 . 14/02/2023 Salı
AA
TFF

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer tescil döneminin uzatıldığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 7 günlük milli yas ilan edilmesi ve liglerde çok sayıda erteleme olması nedeniyle amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil dönemi uzatıldı.


Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında oluşan 7 günlük milli yas ilan edilmesi, Bölgesel Amatör Lig ile Yerel Amatör müsabakalarında çok sayıda kaydırma ve erteleme olması ve adı geçen liglerde sezon başında ilan edilen müsabaka bitirme tarihlerinde gecikmeler olacağı dikkate alınarak, amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil dönemi 24 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır."


Açıklamada ayrıca, FIFA kuralları uyarınca uluslararası amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil döneminin yarın sonlandırılacağı da hatırlatıldı.



#FIFA kuralları
#transfer ve tescil
#Türkiye Futbol Federasyonu
35 dakika önce
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Transfer tescil dönemi 24 Mart'a uzatıldı
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