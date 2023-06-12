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Spor

Transferde sona doğru

Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz'da başlayacak Trabzonspor'da hedef transferleri kampa yetiştirmek. Başkan Ertuğrul Doğan bu konuda yarın yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirecek.

10:04 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Nenad Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan'a transfer raporunu sundu.

Teknik direktör Nenad Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan'a transfer raporunu sundu.

Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz'da Slovanya'da başlayacak olan Trabzonspor'da kamp programı şekillenirken, yönetim kurulu ise yarın Trabzon'da bir araya gelecek. Ertuğrul Doğan başkanlığında yapılacak toplantının ana hatlarının mali yapı ve kulüp yapılanması olacağı öğrenildi.


Başaksehir maçından sonra teknik direktör Nenad Bjelica ile bir araya gelerek detaylı bir rapor alan başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin, bu doğrultuda çalışmalar yapacağı ve transferleri 5 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampına kadar yetiştirmeye çalışacağı belirtildi.


23 milyon euro arayışı

Ekonomik sıkıntıları gidermek için de bir dizi çalışmalar yapan Başkan Ertuğrul Doğan, Akyazı Stadı'nın uzun vadeli olarak kiralanması için yaptığı girişimler konusunda da yönetim kurulunu bilgilendirecek. Ay sonuna kadar futbolcu ve personel maaşı olarak ödenmesi gereken yaklaşık 23 milyon euronun da tamamlanması için çalıştıklarını belirten Doğan, bu ödemeleri yapmak için çaba sarf ettiklerini bunun yanı sıra yapılacak transferlerde de sona geldiklerini söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan, ayrıca yarın yönetim kurulu ile birlikte katılacağı ve bu çalışmaları kapsayan bir basın toplantısı düzenleyecek.





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Nenad Bjelica
17 dakika önce
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