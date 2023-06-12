Transferde sona doğru

Başaksehir maçından sonra teknik direktör Nenad Bjelica ile bir araya gelerek detaylı bir rapor alan başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin, bu doğrultuda çalışmalar yapacağı ve transferleri 5 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampına kadar yetiştirmeye çalışacağı belirtildi.

Ekonomik sıkıntıları gidermek için de bir dizi çalışmalar yapan Başkan Ertuğrul Doğan, Akyazı Stadı'nın uzun vadeli olarak kiralanması için yaptığı girişimler konusunda da yönetim kurulunu bilgilendirecek. Ay sonuna kadar futbolcu ve personel maaşı olarak ödenmesi gereken yaklaşık 23 milyon euronun da tamamlanması için çalıştıklarını belirten Doğan, bu ödemeleri yapmak için çaba sarf ettiklerini bunun yanı sıra yapılacak transferlerde de sona geldiklerini söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan, ayrıca yarın yönetim kurulu ile birlikte katılacağı ve bu çalışmaları kapsayan bir basın toplantısı düzenleyecek.