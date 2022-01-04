Spor Transferi iptal ettiren telefon Burak Elmas istedi, Ali Koç vazgeçti
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Transferi iptal ettiren telefon: Burak Elmas istedi, Ali Koç vazgeçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Galatasaraylı Melo Trimble'ın transferinden vazgeçti. İki kulüp başkanının yaptığı telefon görüşmesi sonrası transferin iptal olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Transferi iptal ettiren telefon: Burak Elmas istedi, Ali Koç vazgeçti
Ali Koç ve Burak Elmas

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu Melo Trimble'ı kadrosuna katmak üzereyken son anda transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Melo ile anlaşan sarı-lacivertliler, 150 bin euroluk Euroleague çıkış maddesini kullanacakken, gelen telefon üzerine transferi iptal etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak rica ettiği ve bunun üzerine sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncunun transferini rafa kaldırdığı bildirildi.

Gazeteci Haluk Yürekli, başkan Burak Elmas'ı telefonla arayarak olayın doğruluğunu teyit ettiğini açıkladı.

Melo Trimble
Melo Trimble
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