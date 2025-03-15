Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 2 - Pendikspor: 0

Trendyol 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde karşılaştığı Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde Pendikspor’u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
21.dakikada Pendikspor atağında Topalli’nin pasıyla sağ çaprazda savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze’nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
24.dakikada Fofana’nın sol kanat son çizgiden içeriye ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Minchev’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
58.dakikada Topalli’nin sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Hasan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı.
67.dakikada sol kanatta Del Valle’nin ortaladığı meşin yuvarlağı, Topalli kafayla Eze’nin önüne indirdi. Altıpas içerisinde oluşan karambolde son anda kaleci Alperen topu güçlükle kontrol etti.
74.dakikada Manisa FK atağında sol kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Fofana’nın yerden içeriye çıkardığı topu penaltı noktası önünde kontrol eden Minchev’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Yedekler: Emre, Denic, Erden Kayra, Tunç, Tarık, Ahmet Mert