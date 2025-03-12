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Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

17:3412/03/2025, Çarşamba
IHA
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Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’de 31. haftanın programını açıkladı.

TFF Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu. Ramazan Bayramı’nın 1. gününe maç planlaması yapılmadı.


1. Lig’de 31. haftanın programı şöyle:


28 Mart Cuma

16.00 Boluspor - Bandırmaspor

16.00 Erzurumspor FK - Manisa FK

20.30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor

20.30 Iğdır FK - Ümraniyespor


29 Mart Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük

13.30 Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Pendikspor - Çorum FK

16.00 Adanaspor - İstanbulspor


31 Mart Pazartesi

17.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü

20.00 Kocaelispor - Sakaryaspor





#1. Lig
#fikstür
#TFF

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