Trendyol 1. Lig’de kısır hafta

Eyüpspor ve Şanlıurfaspor 2 haftada 6’şar puan toplayarak zirvede yer aldılar. Bu hafta oynanan 9 maçta taraftarla çok fazla gole şahit olamadı.

Söz konusu karşılaşmaların 5’inde gol sesi çıkmazken, diğer 4 maçta ise toplam 8 gol atıldı. Bu sayı, 1. Lig tarihinin de en az gol atılan haftalarından biri oldu.