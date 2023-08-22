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Spor

Trendyol 1. Lig’de kısır hafta

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında oynanan 9 karşılamanın 5’inde gol olmadı. Sadece 8 golün atıldığı ligde 13 takım ise bu sevinci yaşayamadı.

10:59 . 22/08/2023 Salı
IHA
Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig’de 2. hafta dün oynanan müsabakalarla tamamlandı.


Eyüpspor ve Şanlıurfaspor 2 haftada 6’şar puan toplayarak zirvede yer aldılar. Bu hafta oynanan 9 maçta taraftarla çok fazla gole şahit olamadı.


Söz konusu karşılaşmaların 5’inde gol sesi çıkmazken, diğer 4 maçta ise toplam 8 gol atıldı. Bu sayı, 1. Lig tarihinin de en az gol atılan haftalarından biri oldu.


Öte yandan 2 haftası geride kalan ligde Ankara Keçiörengücü, Göztepe, Boluspor, Kocaelispor ve Tuzlaspor henüz golle tanışamadı.





#Trendyol 1. Lig
#takım
#gol
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