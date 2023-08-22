Trendyol 1. Lig’de kısır hafta

Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig’de 2. hafta dün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Eyüpspor ve Şanlıurfaspor 2 haftada 6’şar puan toplayarak zirvede yer aldılar. Bu hafta oynanan 9 maçta taraftarla çok fazla gole şahit olamadı.
Söz konusu karşılaşmaların 5’inde gol sesi çıkmazken, diğer 4 maçta ise toplam 8 gol atıldı. Bu sayı, 1. Lig tarihinin de en az gol atılan haftalarından biri oldu.
Öte yandan 2 haftası geride kalan ligde Ankara Keçiörengücü, Göztepe, Boluspor, Kocaelispor ve Tuzlaspor henüz golle tanışamadı.